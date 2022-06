Zdroj: Sev.en Energy

Nejvyšší ocenění, zlatý Záchranářský záslužný kříž obdrželi Jaroslav Vostrý a Radim Slabák z Hlavní báňské záchranné stanice (HBZS) Most. Bronzový Záchranářský záslužný kříž převzali jejich kolegové Pavel Praský, Ladislav Šimáně, Miloslav Maleček, Stanislav Sehnal a Pavel Vítovský z Dolu ČSA. Držiteli stříbrného a bronzového kříže se stali také zástupci Sokolovské uhelné Petr Pleyer, Vítězslav Marvánek a Milan Hájek. Stříbrný záslužný záchranářský kříž převzal rovněž Vlastimil Modroch z HBZS Praha.

Slavnostní příležitosti využil generální ředitel těžebních společností skupiny Sev.en Energy Petr Lenc, aby poblahopřál dvojici držitelů rezortní medaile Jiřího Agricoly za zásluhy o české hornictví. V loňském roce byli nominováni Hana Lorencová, která svou profesní kariéru ve společnostech skupiny Sev.en Energy spojila s problematikou životního prostředí. Spolu s ní Josef Pěnkava, vedoucí úseku autodopravy a pomocné mechanizace společnosti Sev.en Inntech na lokalitě ČSA. Zvláštní ocenění, keramickou sošku hornické patronky svaté Barbory získal za zásluhy o rozvoj báňského záchranářství Josef Trykar, dlouholetý ředitel HBZS Most. (luk)