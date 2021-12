Badmintonový Baník Most má další medaili z mistrovství ČR

Čtenář reportér Čtenář

Poslední předvánoční víkend patřil v Brně badmintonu. Odehrálo se tu mistroství ČR juniorů do 19 let a badmintonový oddíl Baník Most měl zastoupení ve všech disciplínách.

Badmintonový Baník Most má další medaili z mistrovství ČR. Vybojovala ji Kristina Kozempelová se svou partnerkou Kateřinou Osladilovou (TJ Sokol Klimkovice) ve čtyřhře. | Foto: BK Baník Most