Nadcházející sezona bude pro závodníky, diváky a všechny milovníky motoristického sportu zase o něco bohatší. Partnerem mosteckého autodromu se totiž stala společnost Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel financování vozidel v České republice. Náplní partnerství budou společné vzdělávací a zábavné akce pro veřejnost i partnery. Zaměří se na téma bezpečnosti na silnicích a budoucnost automobility.

Autodrom získal ve společnosti Volkswagen Financial Services silného partnera. | Foto: Autodrom Most

„S Volkswagen Financial Services se nám podařilo navázat spolupráci, která nyní povýšila na úroveň partnerství. Je to pro nás velká výzva a šance získat nové zajímavé klienty, jimž nabídneme naše služby cílené zejména na bezpečnost a zdokonalení se v řízení vozidel,“ hodnotí nově navázané partnerství obchodní a marketingová ředitelka společnosti Autodrom Most Jana Svobodová.