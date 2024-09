Fotky z akce The Most Classic 2023

V sobotu 28. září se na Autodromu v Mostě uskuteční festival The Most Classic. Festival plný veteránů, navíc majitelé vozů můžou vyrazit na trať.

Připravené jsou soutěžní jízdy pravidelnosti na polygonu. V této soutěži nezáleží na rychlosti, ale přesnosti. Účastnit se můžete také soutěže Elegánů, kde odborná porota ocení krásu a originalitu vašeho vozu.

„Povedlo se nastartovat akci, která nám všem dělá velkou radost. The Most CLASSIC skvěle propojuje majitele a fanoušky klasických automobilů všech kategorií. To co nás odlišuje od ostatních je možnost aktivního zapojení formou jízd ať už na dráze, nebo polygonu. Festival má díky tomu opravdu jedinečnou a živou atmosféru,“ popisuje generální ředitel Autodromu Most Josef Zajíček.

Těšit se můžete i na doprovodný program pro celou rodinu.

