,,Když jsem nedávno navštívil Jezdeckou společnost Hipodrom Most, hned jsem dostal nápad, že bych tady rád, v koňském sedle, nafotil sponzorské fotky pro společnost Preciosa a módní návrhářku Annu Tejklovou, kteří se podíleli na mém kostýmu, ve kterém jsem letošní finále na Bali vyhrál,“ prozradil Dominik Chabr. Vybrán byl 11ti letý kůň Argento, plemeno P. R. E., majitele Petra Vaculína. Krátce po 15. hodině začalo focení a vše probíhalo v pohodě až do té doby, než začal foukat vítr a Chabrův kostým plápolat. To se totiž Argentovi vůbec nelíbilo. Následoval první Dominikův pád z koně do trávy.

Když byl zhruba po půl hodině kůň odchycen a uklidněn, focení pokračovalo. Změnila se taktika focení a když už to vypadalo, že vše takzvaně klapne, Argento dal opět najevo, že kostým nejkrásnějšího muže planety se mu nelíbí a následoval pád druhý. Dominik Chabr ale dokázal, že je to opravdový muž, zkušený hokejista. Nevzdal to a vyskočil do sedla potřetí. A vyplatilo se to. Několik minut už bylo slyšet jen cvakání spouště fotoaparátu.

Fotograf Daniel Šeiner mohl zvolat: „Mám všechno!“ Celý tým si oddechl. „Pád z koně jsem ještě nezažil a dnes rovnou dvakrát, jsem v pořádku a nic nebolí. Rád bych moc poděkoval Olince Šebkové a Romče Harausové z jezdecké společnosti, Petrovi Vaculínovi za vstřícnost a fotografovi Danovi Šeinerovi za jeho čas a trpělivost,“ dodal Man of The Year 2022 Dominik Chabr.

Vlasta Vébr – TVoje pauza