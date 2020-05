Prozatím zveřejnila na facebookovém profilu aktuální kalendář svých koncertů pro letošní rok…

23.05.20 - so Kačeří - Lachov (soukr. Akce)

05.06.20 - pá 20:00 Městský spol. dům Kolín + Pavlína Jíšová

06.06.20 - so 17:00 POP festival 2020 Raspenava

26.06.20 - pá klub Carpe Diem Praha

17.07.20 - pá 20:00 Střekovské hudební léto Ústí nad Labem (hrad Střekov)

01.08.20 - so 16:00 Country v Port Royal Chomutov

01.08.20 - so 19:00 Oslava narození Klíny (soukr. akce)

15.08.20 - so Folkový Most

29.08.20 - so Rockový nářez Barbora u Teplic

05.09.20 - so 17:00 Korozluky fest (zámecká zahrada)

13.09.20 - ne Memoriál GODY Liberec

02.10.20 - pá 21:00 RC Morrison Mariánské Lázně

??.10.20 - so 18:00 Bobování pro… Hrob u Duchcova

07.11.20 - so Most For Music Rokáč Vinohrady Most

27.11.20 - pá 19:00 Highway 61 České Budějovice

Petr Kalandra Memory Band