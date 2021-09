Evropský šampionát trucků má za sebou teprve první závod v Maďarsku. Adam Lacko ve třech závodech zajel třikrát třetí místo a je průběžně druhý v celkovém pořadí. Výborně do sezony vstoupil Sasha Lenz a Norbert Kiss také ukázal, že je třeba s ním počítat. Naopak Jochenovi Hahnovi se v Maďarsku moc nezadařilo. Dá se po prvním závodním víkendu říci, že to je čtyřka adeptů na titul šampióna?

Dalo by se říct. Začnu od Adama. Za mě je to vyzrálý precizní jezdec, který nedělá chyby a moc dobře ví, jak závodit a s naším speciálem DV50 musí být prostě vpředu. Naším největším konkurentem je bezesporu Jochen Hahn. Je to špičkový jezdec a dobrý kamarád. Dá se s ním mluvit o čemkoliv jak před závodem, tak i po něm. Je to člověk, kterého si vážím. Další dva jezdci, které bych zařadil mezi špičku, jsou právě Sasha Lenz a Norbi Kiss. Sasha je hodně nadějný jezdec. Občas mu sedne okruh a nastavení auta a je pak k neporažení. Je to fajn člověk a myslím si, že o něm ještě hodně uslyšíme. Kiss je rychlý, a navíc má dobré auto. No, a nakonec bych přešel k našim mladým puškám k Aliyyah a Teovi. Oba jsou to sice mladí, ale nadějní závodníci. Rozhodně od nich nemůžeme očekávat, že si v jejich druhé sezoně v ETRC budou podávat aktuální elitu. Rozhodně ale tahle doba dřív, či později přijde. Jsou oba mladí a zatím se od těch nejlepších teprve učí. Za tým Buggyra Racing již druhou sezonu jezdí potomci slavných otců Teo Calvet (syn Fabiena Calveta) a Aliyyah Koloc (dcera Martina Koloce). Po loňské sezoně – nesezoně, kdy se Teo nemohl kvůli covidové situaci zúcastnit testování s týmem, tak letos zatím ukazuje, že potenciál vítězit v něm je. V Maďarsku dvakrát 7. místo a jednou 9. místo (z celého startovního pole) a v Goodyear Cupu mu patří celkově druhé místo, před třetím Steffenem Faasem a čtvrtou Aliyyah.

Pro tým Buggyra Racing bude závod v Mostě domácím závodem. Každý rok vás přijde podpořit na sto tisíc fanoušků. Předloni jsem byl fotit na levé straně pod diváckým svahem a měl jsem za zády tisíce fanoušků v barvách týmu Buggyra a transparenty „Dycky Lacko!“. Po startu a při každém přejezdu Adama kolem nás, se vždy ozval ohlušující rachot, až z toho měl člověk husí kůži. Jak taková atmosféra doléhá na závodníka? Má vůbec čas tu atmosféru vnímat, a jak jste tu atmosféru vnímal ty?

Abych byl upřímný, tak z Mostu mám takové smíšené pocity. Atmosféra tu byla vždy úžasná. Diváci jsou slyšet při průjezdu každým kolem a mě to vždy dokázalo nastartovat na totální hranu. Na druhou stranu jsem neměl moc času na přípravu mezi jízdami. Spousta focení s diváky a nespočet podpisů. Vždycky jsem se snažil vyjít všem vstříc i na úkor času, kterého je mezi jízdami málo, a který jsem potřeboval sám pro sebe.

U týmu Buggyra Racing jste již druhým rokem hlavním konstruktérem. Dokonce Adamův speciál nese označení DV50 s iniciály vašeho jména…

Ohledně DV50 jsem poctěn a tímto děkuji týmu Buggyra Racing, že má auto tohle označení. Myslím si, že auto má potenciál a hledáme, jak ho zrychlit. Velkým přínosem pro nás je, že v současné době máme data od tří jezdců, která můžeme porovnávat a hledat, kde se dá něco zlepšit.

Nejde v boxech přehlédnout, že se snažíte, aby byla v týmu dobrá nálada a pohoda. Osobně jsem tě na veřejnosti neviděl mrzutého, či naštvaného…

Ano, mám rád přátelskou atmosféru, pak jde všechno líp. Hodně vydržím, aspoň si to myslím, ale když to přeteče, tak to bývá špatný. Jeden rok jsem měl podmínečné vyloučení ze šampionátu za kontakt s činovníkem FIA. Dotknuli jsme se tenkrát nosy, když jsem mu dost hlasitě sděloval, co si o něm myslím.

Kromě pěti světových rychlostních rekordů držíte stále, 31. 8. 2021 to bude 12 let, rekord mosteckého okruhu s truckem. Je někdo ze současné startovní listiny, kdo má potenciál vás o něj připravit, nebo někdo, komu to přejete? A vnímáte i po těch letech, že jste stále nejrychlejším mužem okruhu? Mimochodem, letos se možná v paddocku sejdete dva ze tří nejrychlejších mužů okruhu. Druhým bude Bernd Herndlhofer s formulí Arrows A22 v seriálu Maxx Formula, kterému se rekord povedlo překonat vloni.

Rekord mě těší, nicméně je nutné říct, že pravidla se mění každým rokem se snahou, aby auta byla pomalejší. A to bude ten důvod, že ho držím stále já a uvidíme, jak dlouho. Jestli mne někdo trumfne, tak doufám, že to bude někdo z naší flotily.

A na co chcete nalákat nerozhodnuté fanoušky motorsportu na super víkend 27. - 29. srpna na autodromu v Mostě?

Na samotné závody a skvělou atmosféru.

Milan Tomsa