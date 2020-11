Ta přibližuje letošní jubileum první písemné zmínky o našem městě. Tu lze nalézt v XI. kapitole II. knihy latinsky psané Kosmovy Kroniky české (Chronica Boemorum). Jedná se o krátký latinský úryvek „Fixit Gradum ad Pontem Gnevin iuxtra fluvium Belinam Valde sollicitus“. Tedy česky: „Zastavil se u Hněvína Mostu nad řekou Bílinou“.

Kapitola vypráví o vpádu saského vévody Ekkeharda do českého pohraničí v roce 1040. Vévoda se jako leník císaře Jindřicha III. zapojil do boje proti českému knížeti Břetislavu I. Zatím co hlavní voj císaře Jindřicha byl zničen v bitvě u Brůdku, Ekkehardovy Sasové vyplenili díky zradě bílinského kastelána Prkoše kraj v povodí Bíliny.

Pokud se o této nejstarší zaznamenané historii budoucího města Mostu chcete dozvědět více, navštivte, až to situace umožní, Oblastní muzeum a galerii v Mostě.

Jiří Šlajsna – Oblastní muzeum a galerie v Mostě