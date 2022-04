Nejlepším krajským týmem se stal výběr 15. ZŠ Most A v sestavě Oliver Čermák, David Kučera, Aleš Veselý, Lukáš Havlák. Také další medailové posty obsadila mostecká družstva, druhý byl tým 18. ZŠ Most A a třetí 7. ZŠ Most. Do roku 2019 po oblastním kole následovalo v Lize škol celostátní finále. Loni a předloni se turnaj uskutečnit nemohl a zatím není jasné, zda se bude konat letos, nebo soutěž skončí na úrovni regionu.

V rámci Českého poháru jednotlivců se hrál v Brně Memoriál Jiřího Ventruby. Na turnaji se sešlo více než šest desítek účastníků, mezi nimi i řada veteránů, kteří již soutěže běžně nehrají. Připomněli si tak Jiřího Ventrubu, neurochirurga, místostarostu Modřic, poslance parlamentu, ale také čtyřnásobného mistra republiky ve šprtci, mistra Evropy 1992 a 1992 a prvního předsedu Světové asociace stolního hokeje, který zemřel loni na jaře. Vítězem turnaje se stal Patrik Juchelka z pořadatelské Stolní hokejové ligy Brno, kterou v roce 1960 Jiří Ventruba spoluzakládal. Z mostecké čtveřice se dařilo nejvíce Matyáši Vaníčkovi, který obsadil velmi pěkné šesté místo.

BILLIARD-HOCKEY ŠPRTEC – VÝSLEDKY:

CorroTech Liga škol – oblastní kolo Severozápad: 1. - 15. ZŠ Most „A“, 2. – 18. ZŠ Most „A“, 3. – 7. ZŠ Most, 4. – ZŠ Meziboří „B“, 5. – 14. ZŠ Most, atd.

Memoriál MUDr. Jiřího Ventruby – Brno – Český pohár ČP12 / WTHA Tour Challenger: 1. Patrik Juchelka (SHL Brno), 2. Josef Procházka Jun., 3. Jakub David (oba BHK IQ Boskovice), …, 6. Matyáš Vaníček, …, 30. Marek Těšitel (oba BHC StarColor Most), …, 38. Jozef Matuščín (BHC Most), …, 48. Jan Matuščín (BHC StarColor Most).

Jakub Hasil – BHC Most