12. setkání malířů na Benediktu se blíží

Malířské sympozium Benedikt Most je od roku 2009 jednou z nejvýznamnějších událostí regionu Most v oblasti výtvarného umění. Každý rok na přelomu července a srpna, letos od 22. do 29. července, skupina pozvaných výtvarníků tvoří ve společném ateliéru i v plenéru.

Malířské sympozium Benedikt Most | Foto: archiv

Akce probíhá za účasti veřejnosti, jež má jedinečnou příležitost pozorovat umělce při práci, diskutovat s nimi a nalézt si tak cestu k umění. Ateliér je veřejnosti otevřen po celou dobu konání sympozia. Ideální čas na prohlídku je mimo doby určené na jídlo (oběd od 13 hod., večeře od 19 hod.). Vstup volný. Martin Mainer (*1959) je současný významný výtvarný umělec a pedagog, který spojuje pozvané malíře letošního sympozia: Juraj Ďuriš (* 1992), Barbora Kachlíková (*1988), Adam Kašpar (*1993), Laura Limbourg (*1996), Nannar (*1990), Samuel Paučo (*1986), Jan Pražan (*1979) a Jan Rybníček (*1988). Těchto osm mladých osobitých malířů prošlo ateliérem profesora Martina Mainera ať už na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně nebo na Akademii výtvarných umění v Praze. Samuel Paučo se Malířského sympozia Benedikt Most zúčastnil již v roce 2015, ale ani letos rozhodně nemůže chybět, neboť navštěvoval oba zmíněné ateliéry, kde byl asistentem. Rozhovory s malíři budou postupně přibývat na webových stránkách sympozia (http://sympoziummost.cz/aktualni-rocnik/). Sympozium bude ve středu 29. července zakončeno společnou jednodenní výstavou, jejíž zahájení proběhne v 17 hodin. Výstavu je možné zhlédnout zhruba od 15 do 19 hodin. Doprovodný program se ještě upřesní, ale už nyní máme domluvený projekt Já na tom dělám, který mimo jiné pořádá tvůrčí recyklační dílny. Během vernisáže je možný prodej děl za autorské ceny (výtěžek z prodeje jde v celé výši autorům). Na výstavu je také vstup zdarma.

Autor: Redakce