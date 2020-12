Jaro nás zaskočilo, podzim už ne, líčí pedagog, který měl v mostecké škole na starosti zavedení distanční výuky. Do jejich virtuálních tříd se dokonce přihlásila i žákyně z jiné školy, která on-line výuku neměla.

IT specialista Aleš Jaroš | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Aleš Jaroš pracuje jako IT specialista na 4. základní škole ulici Václava Talicha v Mostě a distanční výuka jej pořádně zaměstnala. Práce bylo až, až. „Dá se říct, že jarní uzavření škol nás zaskočilo. Bylo s tím dost práce, protože tehdy nikdo nic pořádně nevěděl a vlastně si pomáhal tak nějak sám. Hlavně šlo o to, jak nebo jakým způsobem dostat děti do procesu výuky na dálku co nejdříve a nejlépe,“ vzpomíná na to, co bylo na startu distanční výuky, v podstatě nového formátu vyučování, který do té doby v Česku nikdo pořádně neznal.