Karavan zaparkovali Klára Kalitová s partnerem nedaleko břehu laguny. Do oblíbeného pasohláveckého kempu se vrátili po roce. „Přijeli jsme od Mělníka, je tady zábava pro celou rodinu včetně našeho psa Meta,“ řekla žena. Využívají i nově rozšířeného vedlejšího plácku pro agility a možnost koupání pro čtyřnohé mazlíčky v této části kempu.

Opodál provozovatelé dokončují novinku pro milovníky adrenalinových sportů – zvlněnou pumptrackovou dráhu. „Cyklodráha je dalším prvkem pro aktivní dovolenou, kterou v kempu propagujeme. Návštěvníkům, kteří rádi jezdí na kole na výlety do okolí pak zpříjemní cestu nová cyklostezka,“ uvedla Michaela Kolínková z marketingu kempu. Jihomoravský kraj trasu podél nového mostu přes Novomlýnské nádrže slavnostně otevře na konci příštího týdne. Má zvýšit bezpečnost pro cyklisty na dopravním tahu k Mikulovu.

Na pětině kapacity

Tento víkend v kempu hostí první velkou akci, automobilový Lucky Cruisers Weekend – největší sraz amerik v České republice. Už v pátek dopoledne tak bylo v Merkuru ubytovaných asi 1300 návštěvníků. Podle Kolínkové je horní hranicí a stop stavem pět tisíc ubytovaných hostů a dva tisíce denních návštěvníků. „Očekáváme silný úvodní prázdninový víkend, který bude prodloužen o dvoudenní státní svátky. Kapacitu pevných lůžek v apartmánech či bungalovech již máme na celé léto téměř zarezervovanou,“ konstatovala.

Na třídenní odpočinek u vody s chytáním ryb do Pasohlávek dorazili Zbyněk Ševčík s manželkou. V pátek ráno posnídali vedle svého stanu v dobré náladě. „V Merkuru si každý najde to svoje. Příroda, kulturní akce, vodní sporty, rybaření. Už jsme zkoušeli i koupání, voda je jako kafe,“ usmál se vášnivý rybář.

Za pobyt mezi lagunami a vodní nádrží Nové mlýny si někteří turisté připlatí. Největší tuzemský kemp zdražil pouze cenu za místo pro stany a karavany na volných plochách, a to na hlavní sezonu. „Je asi o deset procent vyšší než loni,“ potvrdila Kolínková.

Kemp Vranovská pláž na Znojemsku letos také potěší příznivce pohybu. V areálu vznikla čtyři nová volejbalová hřiště. „Na mladší ročníky už netrpělivě čeká zrekonstruovaný tobogán,“ sdělili provozovatelé na webu kempu.

V nabídce jihomoravských kempů nechybí ani program pro děti. Zhruba za měsíc na Vranově plánují největší rodinný festival Pohádkoland. V Pasohlávkách zvou například na tematické animační programy Wikiho svět.

Největší kemp v ČR – Merkur v Pasohlávkách



- kvůli pandemii přišel o tradiční zahájení sezony loni i letos. Brány otevřel poslední květnový týden.



- u vstupu vyrostlo testovací centrum, stan, kde se lidé mohou nechat testovat na covid



- jinak je mohou návštěvníci vstoupit do kempu pouze v případě, že budou schopni doložit: očkování první dávkou vakcíny s odstupem 21 dnů, prodělání covid-19 v posledních 180 dnech s potvrzením, nebo otestování podle ministerstvem stanovených pravidel (buď potvrzení od lékaře nebo od zaměstnavatele) test nesmí být straší 72 hodin



- uvedená potvrzení je třeba předkládat při zakoupení vstupenky nebo při ubytování přímo na recepci



– děti do 6 let nepotřebují k ubytování podstoupit testování,



– osobám OSVČ, které se samotestují, postačí vyplnění čestného prohlášení