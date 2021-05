Kdo všechno se bude moci vracet do ČR bez testu?

Lidé, kteří prodělali covid maximálně před šesti měsíci. A pak i ti, kdo mají minimálně 22 dnů po první dávce vakcíny.

Odkud?

Nově nejenom ze zemí s nízkým rizikem, ale i ty, které jsou označeny jako státy se středním a vysokým rizikem.

Které evropské země patří do středního a vysokého rizika?

Finsko, Norsko, Irsko, Island, Malta, Portugalsko, Slovensko a Kanárské a Baleárské ostrovy, Andorra, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Francie, Itálie, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Monako, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švýcarsko.

Budou mít očkovaní a lidé po covidu ještě nějaké další výhody?

Ano, budou se moci bez testu vydat i do Maďarska, Slovinska, Polska, Rakouska a Německa. Jedná se i se Slovenskem.

Budou mít očkovaní v těchto zemích stejné podmínky pro využívání služeb jako místní?

Pravděpodobně ano, bude to záviset na dotyčné zemi.

Jak to bude s lidmi, kteří neprodělali covid a nemají dostatečné očkování?

Musejí v současnosti při návratu do ČR vyplnit příjezdový formulář, při ceste hromadnou dopravou se vykázat negativním nebo PCR testem, pět dnů strávit v izolaci a poté absolvovat PCR test, který si sami zaplatí.

Jak je to s příjezdem do Chorvatska?

Při vstupu do Chorvatska je vyžadován buď negativní PCR nebo antigenní test, nebo prodělaná nemoc /zde je ale nutný buď antigenní test či jedna dávka vakcíny) nebo minimálně čtrnáct dnů od poslední vakcíny na covid.

A při návratu z Chorvatska?

Tato země patří mezi ty s extrémně vysokým rizikem nákazy. Takže jsou nutné testy a karanténa pro všechny včetně očkovaných. Také je nutné nosit čtrnáct dnů po návratu repsirátor všude mimo domov. A to i venku.