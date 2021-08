Na silnicích jich v současné době lidé potkávají nezvykle mnoho. Traktory jsou totiž v plném zápřahu i kvůli opožděným žním. Deník u této příležitosti zanalyzoval údaje z registru vozidel. Kde má český řidič největší šanci, že na traktory na polích a cestách narazí?

Potkat je může především při brázdění Vysočiny. Bramborářský kraj dominuje v jejich přepočtu na obyvatele. Navíc jich je tam nejvíc i v přepočtu ke všem vozidlům v registru – konkrétně se jedná o dvaapadesát traktorů na každých tisíc vozidel. Průměr celé České republiky je přitom dvacet. A když se odhlédne od specifické Prahy, tak Vysočina vítězí i v počtu traktorů k rozloze zemědělské a lesní půdy.

„Tady na Vysočině je prioritou šetrné a udržitelné zemědělství, proto tu lidé traktory a další techniku mají,“ okomentoval čísla ředitel společnosti Agrovenkov Vysočina Michal Bratršovský.

Brambor orá Zetor

Celkem je v zemi registrováno skoro 193 tisíc traktorů. Obdělávají téměř sedm milionů hektarů půdy, na každý z nich tak připadá šestatřicet hektarů.

Co se týče značek, naprosto dominují Zetory, kterých je skoro 134 tisíc. Řada z nich by se přitom mohla zařadit mezi veterány, nejvíce jich totiž stále pochází z osmdesátých let minulého století.

Pražské traktory

V absolutním počtu je nejvíc traktorů registrováno ve Středočeském kraji, kde se starají především o úrodné Polabí. Druhé místo pak patří zmíněné Vysočině a třetí Jihočeskému kraji.

Naopak nejméně jich je – jak v absolutním počtu, tak i v podílu ke všem vozidlům v registru – v Karlovarském kraji, kde jsou registrovány jen necelé tři tisíce.

„Může to být dáno strukturou místního zemědělství. V Karlovarském kraji převažuje živočišná výroba nad rostlinnou,“ uvedl Michal Eichler z chebské společnosti Agrafa věnující se prodeji zemědělské techniky.

Ve srovnání s tím překvapí celkem vysoký počet traktorů registrovaných ve velkých městech. Konkrétně v Praze se jedná o více než pět tisíc.

„Řada velkých dodavatelů zemědělské techniky nebo velkých firem má sídlo v Praze, a tak si ji zde i registrují,“ vysvětlil mluvčí společnosti UniCredit Leasing poskytující pronájem zemědělské techniky Petr Plocek.