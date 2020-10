ANO Pro většinu pacientů není covid těžký, natožpak zdraví ohrožující život. S rostoucím počtem nakažených však stoupá počet vážných případů. Nemocnice mají omezený počet lékařů a příístrojů. Lékaři se tedy budou muset rozhodovat, koho zachrání a kdo zemře. Navíc bude drasticky omezena péče o všechny, kteří vážně onemocní jinou chorobou nebo utrpí úraz.

NE Přední lékaři a epidemiologové tvrdí, že zdravotnictví epidemii zvládne. Stále je dostatek volných lůžek i dýchacích přístrojů. Navíc jsou povoláni na pomoc medici. Kdyby současné kapacity nestačily, pomůže armáda. Už teď se staví polní nemocnice s pěti sty lůžky. Pomoc nabídlo i Německo. Pacienti z příhraničních krajů se mohou léčit v krajním případě v zahraničí.

Lidé nerespektují dosavadní zákazy

ANO Na jaře lidé s velkou ukázněností plnili vládní nařízení. Dnes je situace jiná. Mnoho lidí odmítá nosit roušky nebo je nosí ledabyle. Pořádají se soukromé zábavy a shromáždění, kde se na hygienu nedbá vůbec. Šíří se různá prohlášení, která nebezpečí epidemie zlehčují. Značná část veřejnosti věří lživým zprávám o tom, že koronavirus vlastně neexistuje a panika že je nástrojem mocných k ovládání světa.

NE Cílem současných opatření není vynutit si bezpodmínečnou poslušnost ani zastavit epidemii. Jde o to výrazně ji zmírnit. K tomu uzavření restaurací, barů, klubů, kultury a sportu a omezení shromažďování stačí. Jde jen o to, aby policie byla velmi důsledná a případně i tvrdá na ty, kteří se odmítají zákazům podřídit. Zavřít všechny obchody, které nikdy nebyly ohnisky nákazy, je zbytečné. To nijak neomezí pořádání soukromých nepovolených shromáždění.

Tisícům lidí hrozí smrt

ANO Covid se projevuje těžce zejména u starších lidí a u těch, kteří trpí některými dalšími nemocemi, jako obezita, vysoký tlak či cukrovka. Ti jsou pak ohroženi na životě. Pokud se epidemie bude dále rozšiřovat současným tempem, nebude tyto lidi možno ochránit ani jim poskytnout odpovídající péči. Už teď přibývají mrtvých denně desítky. Hrozí, že jich budou každý den stovky.

NE Úmrtnost na covid je v poměru k počtu pozitivních případů u nás velice nízká, patří k nejnižším na světě. Lidé, kteří jsou ohroženi, o svém hendikepu vědí a mohou se chránit sami. Na trhu je dost ochranných pomůcek, navíc nejlepší je, aby lidé omezili vycházení na minimum. V současném stavu jsou maximálně chráněny domovy důchodců, sociální ústavy a nemocnice. Další zpřísnění zákazů už nijak nepomůže.