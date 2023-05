Už déle než rok BMW intenzivně testuje novou generaci řady 5. Manažerský sedan absolvoval zimní testování ve švédském Arjeplogu, kde dostával zabrat především teplotní management baterie u elektrické varianty i5. Nyní se ve francouzském Miramasu dolaďuje také podvozek a systémy jízdní asistence. Představení novinky je plánováno na 24. květen.

Testovací prototyp BMW řady 5 | Foto: Se svolením BMW

Vůbec poprvé bude pětka k mání také jako elektromobil i5. BMW chystá slabší i5 eDrive40 s jedním motorem o výkonu 335 koní, a dále i vysoce výkonnou verzi M60 xDrive se dvěma elektromotory a celkovým výkonem 590 koní. K tomu budou nadále v nabídce i klasické spalovací motory a plug-in hybridy.

Všechna provedení řady 5 budou dostupná ve verzi s adaptivním podvozkem, vybaveným novým řídicím systémem Vertical Dynamics Management. Ten má lépe vypočítávat tlumící síly v závislosti na aktuálních potřebách, a zlepšit chování vozu jako při komfortní, tak při dynamické jízdě. BMW říká, že se bude řada 5 blížit komfortem větší řadě 7, a zároveň nabídne agilitu řady 3.

Horkou novinku má BMW přichystanou také v oblasti autonomního řízení, konkrétně jde změnu pruhu pohledem. Vrcholný balíček jízdních asistentů přinese Dálničního asistenta, který v zemích, kde je to legislativně povoleno (v tuto chvíli USA, Kanada a Německo), umožní jízdu po dálnici do rychlosti 130 km/h bez toho, aby měl řidič ruce na volantu. Změnu jízdního pruhu potom může iniciovat tím, že se podívá do vnějšího zpětného zrcátka, což zaznamená kamera, sledující bdělost řidiče. Auto se zeptá, zda chce řidič opravdu provést změnu, a po potvrzení ji automaticky provede. Příkaz ke změně pruhu lze zadat i páčkou blinkrů.

Po premiéře s kompletním odhalením vozu 24. května, spustí BMW výrobu v létě tohoto roku v bavorské továrně BMW Dingolfing. Na trh se novinka dostane v říjnu, kdy budou známé i ceny.