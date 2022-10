Lidé, kteří mají obavy z parkovacích manévrů s běžně velkými auty, by se určitě zaradovali při pohledu na minivozidlo Peel P50. To se začalo vyrábět před 60 lety na ostrově Man, který se nachází mezi Velkou Británií a Irskem.

Podrobně si ho můžete prohlédnout v naší komentované fotogalerii.

I to místo zrodu, stejně jako design nebo komicky malé rozměry, stojí za pozornost. Právě ostrov Man je totiž jedním z mála míst na světě, kde neplatí (mimo území obcí) vůbec žádné rychlostní limity. A Peel P50 přitom zvládne stěží tempo 60 kilometrů v hodině.

Pohání ho totiž dvoutaktní motor z mopedu DKW. Jedná se o vzduchem chlazený jednoválec se zdvihovým objemem 49 cm3. Výkon činil pouze tři koňské síly. Spaloval směs benzinu a oleje v poměru 50:1.

Vozidlo měří na délku jen 132 centimetrů, na výšku 122 a na šířku 103 centimetrů. Nepřekvapí tak, že uvnitř je místo jen pro jednu osobu. Ta musela nastupovat dveřmi umístěnými vpravo, které měly panty na zadním sloupku karosérie.

Interiér byl vskutku prostinký. Skládal se vlastně pouze z volantu, lehké sedačky, řadicí páky a dvou pedálů. Na cestu v noci si řidič svítil jedním reflektorem, také stěrač byl jen jeden. Čalounění v kabině nenajdete, stejně tak ani rádio nebo dokonce klimatizaci. Zákazník, který si vůz P50 objednal, musel udělat pouze jednu jedinou volbu - zda zvolit barvu bílou, červenou nebo modrou.

Madlo místo zpátečky

Pokud náhodou řidič Peelu potřeboval někam zacouvat, pak musel vystoupit ven. Převodovka totiž neobsahovala příslušná "kolečka" pro zařazení zpátečky. Zato bylo ale vzadu na karosérii madlo. Díky němu bylo možno zadní partii vozidla zdvihnout a odtáhnout ho tak na vhodné parkovací místo.

Manipulaci, jak ukazují dobové snímky, zvládaly i ženy. Celé vozidlo totiž mělo hmotnost pouze 59 kilogramů. Praktické využití vozítka názorně a vtipně předvádí v jedné epizodě pořadu Top Geer známý moderátor James Clarkson. Podívat se můžete zde:

Zdroj: Youtube

Ve své době Peel P50 nějaký světoborný úspěch nezaznamenal. Od roku 1962, kdy produkce začala, se jich až do poloviny 60. let vyrobilo méně než pět desítek. Do dnešních dnů se jich dochovalo něco přes dvacet.

I díky tomu se jedná o sběratelskou raritu. Jeden exemplář se dokonce před šesti lety vydražil za stěží uvěřitelnou částku odpovídající více než čtyřem milionům českýh korun. Přitom v době výroby byl k mání za 199 Liber.

Před deseti lety se začaly vyrábět repliky tohoto vozu a dodnes je možné si ji u výrobce Peel Engineering objednat.

Ti, kterým stačí si tento "výtvor techniky" prohlédnout, se můžou až do konce října vypravit do Augustin Horch muzea, které se nachází v bývalé továrně na vozidla Horch, Audi a Trabant ve Cvikově za Krušnými horami. A pak si určitě prohlédněte i další exponáty tohoto skvělého muzea. Otevřeno tu mají každý den od úterý do neděle a vstupné přijde dospělého návštěvníka na 11 eur.