Chvatný odchod z Afghánistánu přirovnal k mnichovské zradě a v té souvislosti zpochybnil roli NATO. Není to zrovna téma ke svatoštěpánskému obědu, ale když už ho prezident nadnesl, měl naznačit, co jako vrchní velitel ozbrojených sil navrhne do budoucna. Bude podporovat desetimiliardové investice do české armády, když je podle něj součástí nefunkčního paktu?

Totéž platí o Zemanově obsesi ohledně Zelené dohody pro Evropu. V tomto směru připomíná Neda Ludda, jehož imaginární postava dala jméno sociálnímu hnutí luddismus. Angličtí řemeslníci a dělníci počátkem 19. století rozbíjeli stroje, protože jim v továrnách braly práci. Pokrok nezastavili a nezastaví ho Zeman, Fiala, Okamura ani žádný jiný politik.

Prezidentovo poselství: Zeman šířil fámy o Zelené dohodě, zní z vládních stran

Odvaha postavit se ke GreenDealu zády s tím nijak nesouvisí. Prst na spoušti ekologizace průmyslu nedrží „zlí bruselští byrokraté“, nýbrž lidé jako Elon „Tesla“ Musk nebo Thomas Schäfer, klíčová postava koncernu VW. Mimochodem Volkswagen investuje během čtyř let do elektromobility 159 miliard eur, skoro čtyři biliony korun. Elektroauta se na celkové koncernové výrobě budou podílet 56 procenty.

Zeman má pravdu, že vláda by měla tlačit na zařazení jádra mezi čisté zdroje, ale řešením nemusejí být obří jaderné bloky. Progresivněji působí jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS), který chce ze svého regionu vybudovat „atomovou mozkovnu“ s důrazem na vývoj mikroreaktorů a malých modulárních elektráren.

Nebyl by to Miloš Zeman, aby do éteru nevypustil dezinformaci. „Zelený úděl pro Evropu nám přikazuje v roce 2030 přestat topit zemním plynem, v roce 2035 nejezdit v autech se spalovacími motory,“ řekl prezident. Ani jedno není pravda. Různá doporučení nebo apely nejsou nařízení, což prezident samozřejmě ví, ale neodpustil si jedovatou slinu směrem k Evropské komisi.

Nebyl to dobrý rok, uvedl Zeman. Kritizoval zelenou dohodu i dění v Afghánistánu

Zatímco výzvu k povinnému očkování proti covidu-19 lze vnímat kladně, řeči o zrušení daňových výjimek jsou zemanovským folklórem. Odstranit prolobbované výstřelky je žádoucí, avšak škrtnout odpustky za 380 miliard je nesmysl, zvláště když 90 procent z nich se týká sociálních úlev.

Prezident je po nemoci ve slušné fyzické kondici, ale to je asi tak jediné pozitivum jeho vystoupení, které s vánočním poselstvím nemělo pranic společného.