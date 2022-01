Příští rok je čekají hody. Zatímco do Prahy je daleko a do nebe vysoko, obecní úřad má každý na dosah. Rozbitý chodník? Znečištěný rybník? Zdražený komunální odpad? Za všechno může starosta. Avšak také za upravený park, novou školku nebo opravený kostelík. Konšelům všichni vidí do talíře, takže jim těžko projde sebemenší prohřešek.

Ti nejlepší bývají odměněni nejen přízní místňáků, ale i centrálními stranickými sekretariáty. Lidovec Jan Grolich vedl deset let obec Velatice tak dobře, že se předloni stal jihomoravským hejtmanem. Starostové Jan Horník a Tomáš Jirsa přispěli k rozkvětu Božího Daru a Hluboké nad Vltavou natolik, že už třetí období zastupují své volební obvody v Senátu.

Bonbonkem pak bude prezidentská kampaň. Tradiční i nová média se postarají o celonárodní angažmá. I lidé, jež politika nezajímá, se zapojí do výběru první osobnosti České republiky. Ta, která bude v lednu 2023 zvolena, může zemi výrazně posunout do 21. století, nebo ji naopak zakonzervovat v tom minulém.