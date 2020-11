Rok, kdy žákům a studentům, podobně jako onoho 17. listopadu 1939, který jsme si tento týden připomínali, zavřeli školy. Nejen ty vysoké, jako tehdy nacisti, ale všechny školy.

Ne proto, aby mladé chránili před covidem, ale proto, aby chránili před koronavirem všechny ostatní, především nás staré. Zavřeli jsme mladým nejen školy, ale i kina, divadla, knihovny, sportoviště, kluby.

Těm z té mladší generace, kteří už se začali stavět na vlastní nohy, jsme zavřeli jejich kavárny, restaurace, obchůdky. A z dalších mladých, kteří si už pořídili děti, jsme udělali domácí učitele s příjmem, který umožňuje přežít, ale ne žít.

Je od těch mladých prostě skvělé, že se přesto nebouří, že všechny ty zákazy, které tu jsou, dodržují. Mnozí pomáhají v nemocnicích, v domovech seniorů. Berou na nás staré ohled. Bereme ale my ohled na ně? Dochází nám, co všechno oni obětují, aby v covidové době ochránili nás staré a ohrožené? A dáváme jim najevo náš vděk?

Voličský věk do 65 let

Fackou těm mladým je třeba důchodcovských pět tisíc vánočního vládního úplatku. V situaci, kdy matky samoživitelky nedostanou nic. Kdy důchody, na rozdíl od příjmů části národa, letos nepoklesly, ale rostly. Zatímco velká část ekonomicky aktivních lidí se bojí, zda bude mít příští rok práci, a mnoho jich už práci nemá, penzisté se o své důchody strachovat nemusí.

Celá ta slavná česká záchrana před covidem je navíc na sekyru. Absolutně největší v historii. Pět set miliard letos, skoro čtyři sta příští rok. Že je to investice do budoucnosti? Nenechte se vysmát. Drtivá většina se prostě projí. Protože jsou příští rok volby. A kdo rozdává, ten vyhraje, alespoň podle logiky nyní vládnoucí garnitury. A kdo je nejsilnější voličská skupina? Ne ti mladí, ale my starší a nejstarší. A touto logikou se tu všechno řídí.

Na letošní rok budou mladí asi dlouho vzpomínat jako na něco, co už nechtějí zažít. Nebo dokonce jako na začátek doby, kdy to s jejich vyhlídkami začalo jít z kopce. Kdy se za rok projedlo a probendilo deset let budoucnosti. Nedivil bych se, kdyby někdo v budoucnu zkusil zavést omezení volebního práva. Do šedesáti pěti let. Pak by snad Česko přestalo být zemí jen pro starý.