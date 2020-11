Školní ochutnávka

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) je lékař a vysokoškolský pedagog. Možná i proto uvedl, že kdyby to v říjnu bylo na něm, školy by zcela nezavíral. Šéf resortu školství Robert Plaga (ANO) připouští, že to byla téměř krvavá daň, kterou musel zaplatit za prudce rostoucí tempo nákazy.

Foto: Deník