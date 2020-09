Nedávno byl publikován výzkum, že se zavedením zmíněného příspěvku aktuálně souhlasí přibližně 60 procent dotázaných. Proti je 40 procent Čechů a Moravanů. Zdroj: Celostátní průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Autor komentáře je obdobně rozpolcen jako česká veřejnost, na jednu stranu si je vědom obrovského a stále stoupajícího deficitu veřejných financí, který bude muset jednou někdo zaplatit – prostě „nejsou žádné koláče zadarmo“.

Autor je právník a publicista

Také nutno podotknout, že se nejedná o nesystémové opatření. Příspěvek nedostanou jen důchodci opravdu potřební, ale všichni bez rozdílu, tedy i ti zámožní, třeba i bývalí senátoři, ústavní soudci či ředitelé bank. Nicméně na druhou stranu se nechci připojovat k trapnému a nedůstojnému útoku na seniory, že kvůli nim prý zkrachuje stát, to je opravdu nehodné 21. století.

Nicméně rád bych upozornil na jinou opomíjenou věc ze sociální oblasti:

Stěžuje si Ruda kamarádům v pivnici – chlapi já dlužím ani ne dvacet tisíc na alícících ( lidový výraz pro alimenty) a nahánějí mne jako vraha a chtějí mi dokonce sebrat i řidičák. Ale náš stát dluží dva biliony, a to je cajk, že já si radši nevzal tu ministryni Schillerovou, ta by měla aspoň pro dluhy pochopení….

Ale již vážněji. Aktuálně je na stole návrh zákona o náhradním výživném. Jeho podstatou je, že ten z rodičů, jenž od druhého lajdáckého rodiče - neplatiče nedostává na děti alimenty, by peníze (resp. jejich část) dostával od státu.

Předmětný právní předpis již prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně PČR a předtím jej už schválila naše vláda. Ostatně byl a je to i prvek tzv. programového prohlášení vlády, kam jej protlačili sociální demokraté.

Velký principiální problém spatřuji mj. v tom, že dle návrhu, který připravil team ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, by se neměl ověřovat příjem žadatelů o náhradní výživné.

Jak zaznělo i ve sněmovně „rezervní výživné“ by pak bylo dostupné úplně pro všechny rodiče, včetně např. ředitelů bank, top manažerů, senátorů či soudců.

Nepředpokládám, že by mezi horními deseti tisíci bylo tolik výživné neplatících výtečníků či výtečnic. Nicméně jde o to, že se do společnosti de facto vyšle krajně negativní signál, pakliže jeden z rodičů neposílá výživné, tak si pro ně zajdeme lážo plážo na Úřad práce. To není dobře. To není střela do branky jménem: Zodpovědnost

A jaký je váš názor? Pište prosím na adresu nazory@vlmedia.cz. Vaše příspěvky rádi zveřejníme.

Institut zálohovaného výživného mimo některých pozitivních stránek v sobě nese negativní poselství v podobě posílení spoléhání se na stát. Jinak vyjádřeno na všechny ostatní (zodpovědnější) členy české a moravské společnosti.

Mám za to, že než zavádění líbivé berličky ve formě zálohového výživného, by efektivnější a smysluplnější byla opravdu důslednější snaha o zrychlení činnosti soudů a příslušných orgánů veřejné správy. Zlepšení vymahatelnosti práva (nejen v oblasti dlužného výživného), to je ten klíč. Avšak to nezní tak sexy, a je k ní potřeby drobné masarykovské práce, která politické body v digitální moderní době příliš nepřináší. Tak to holt zaplatíme všichni, jako již po tolikáté.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.