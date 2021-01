To nutně vyvolá otázku: Rozdělí vakcinaceobčany na plnoprávné a neplnoprávné? Představme si dvě fronty. Na letišti, před kinem, výstavní či koncertní síní. Jednou branou procházejí plynule majitelé očkovacího průkazu. Před tou druhou se tísní „ostatní“. Buď musí předložit papír, nebo na místě podstoupit nepříjemný test.

To, že jsme nyní zbaveni značné části občanských práv, normální lidi netrápí: Je to rozumné, stejné pro všechny a legální. Jenže až pomine výjimečný stav, mohou tolerovat civilizované země dvě fronty? O to nespravedlivější, že ještě dlouho nebude vakcína dostupná pro všechny zájemce?

Ne, dvě fronty jsou nepřípustné. Evropa snad vymyslí něco chytřejšího. Nebo by se ti šťastnější, očkovaní, měli přizpůsobit neočkovaným.