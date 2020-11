Nouzový stav se tedy prodlouží do dvanáctého prosince. Pokud se nestane zázrak, bude se prodlužovat znovu. Je ale dobře, že sněmovna, jakkoli upovídaná, bdí nad tím, aby vláda nezneužívala mimořádné pravomoci.

Foto: Deník

Z nouze jsme se nevyhrabali a bez výjimečných opatření se neobejdeme. Řekněme, že to, co je dnes nařízení, by bylo pouhým doporučením. Velká většina lidí by to respektovala.