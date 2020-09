Vláda je zatím bezradná. Bezstarostné letní měsíce vystřídal náraz do zdi. Druhá vlna na Česko udeřila silou tsunami. Ukazuje se, že zdravotnictví a úřady nejenže se na ni nepřipravily. Ony se snad ani nepřipravovaly.

Foto: Deník

Vláda sice rozesílá seniorům jeden respirátor a pět roušek. Je to skoro nic, ale skoro nic je lepší než nic. Jenže nedůstojné fronty na testy svědčí o tom, že v tom nejdůležitějším selhala. Měla oddychový čas, kdy mohla trénovat na nejhorší možný scénář. Neudělala to. Jako by uvěřila nějakému proroctví o tom, že koronavirus v létě vyhyne.