Kateřina Perknerová | Foto: Martin Divíšek

Máme za sebou co do stupňů Celsia první letní den. Otevřely se všechny základní školy a obchody. Byť rotačně či s rouškami a rozestupy. Tím aktuální porce optimismu končí. Ačkoliv se masivně očkuje, na kýženém čísle 100 tisíc denně nejsme ani náhodou. Obě dávky vakcíny nemají zdaleka všichni senioři nad 70 let. Na schválení stále čeká zásadní stavební zákon a norma o kurzarbeitu pravděpodobně narazí v Senátu na smršť úprav.