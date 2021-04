Prvního dubna se v tisku objevují vymyšlené aprílové zprávy. Tento den můžete pustit do světa šílený titulek či neuvěřitelnou událost. Všichni to berou, nechají se nachytat či se jen zasmějí, protože je apríl.

Foto: Deník

Bohužel v době hoaxů a dezinformací a skutečnosti, která předstihuje ty nejšílenější sny, nemá taková aprílová kachna žádný význam, čtenář už často není schopen rozpoznat, co je smyšlenka, co humor a co realita.