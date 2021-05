Vláda vyhlásila velké osvobození od coronapravidel. Dokonce se otevřou i zahrádky před hospodami. Člověk se bude muset prokázat testem, jak řekl ministr Havlíček, všeho druhu. Jak a kdo to bude kontrolovat, visí ve hvězdách.

Příliš na tom nesejde. Současné rozvolňování totiž poněkud připomíná listopadovou revoluci. Tehdy už nikdo nerespektoval komunistickou stranu, posléze politici zrušili její vedoucí úlohu. Dlouho už vycházely noviny bez cenzury, když byla konečně vyhlášena svoboda tisku.

Teď už týdny nenosí lidé venku roušky. Ode dneška to bylo s halasem zrušeno oficiálně. A dlouho už posedávají u výdejních okének, bez testů. Za týden zasednou „s povolením úřadu.“

Je to legrační a je v tom cítit naději. Šlágrem knižního trhu je teď však knížka Aleny Mornštajnové Listopád. O tom, co by bylo, kdyby tehdy režim zvítězil. Ne kvůli vládě, ale kvůli sobě bychom se tedy měli dál chránit. Kdyby zvítězil teď znovu covid, bylo by to peklo.