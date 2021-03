Pošetilí prezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman

Člověk by byl rád na svého prezidenta hrdý. Každá maličkost, kterou vybočí z obrazu dokonalého člověka, nás namíchne, jako by to nebyl člověk. Není to léčení vlastních komplexů?

Foto: Deník