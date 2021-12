Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza | Foto: ČTK

Jedním z nejznámějších rčení pozdního socialismu v Česku bylo "kdo nekrade, okrádá rodinu". A když vidím, jak poctiví podnikatelé doplácejí na ty, kteří kašlou na veškerá pravidla, je mi smutno. Zdá se, že se toho ani po třech desítkách let moc nezměnilo.

Ano, covidová opatření jsou často zmatená, nelogická nebo špatně vysvětlovaná. Ano, vláda udělala spoustu chyb a nepoučila se z nich. Ano, vláda hrubě nezvládla rychle naočkovat co nejvíce lidí. To všechno je pravda – ale měl by to být důvod pro to, abychom se chovali co nejrozumněji a prostě si poradili sami, když to jinak nejde.

Tvrdá realita pracovního trhu

Vzpomínáte ještě, jak před rokem a půl všichni šili doma roušky? Pamatuji si, jak je lidé nosili prodavačkám do obchodů a jak jsme se všichni snažili chovat ohleduplně. Dneska prodavačky slyší spíše nadávky, když poprosí zákazníka, aby si respirátor nasadil i na nos. A to nemluvím o různých bojůvkách zkrachovalých politiků, kteří schválně vyrazí do obchodů bez respirátorů a doufají, že jim konflikt s policií zajistí nové sledující na Facebooku.

Mnohem horší ale je, že roste počet rádobypodnikatelů, kteří na porušování pravidel staví svůj marketing. Inzerují, že se u nich nekontrolují certifikáty, že je možno se u nich pohybovat bez respirátorů a veřejně se vysmívají všem, kteří pochopili, jak vážná situace je a pravidla dodržují.

Tihle rádobypodnikatelé totiž pochopili, že stát zcela rezignoval na vymáhání pravidel. Minulé pondělí provedly hygienické stanice v celém Česku plných DEVĚT kontrol dodržování opatření, minulé úterý jich bylo šest.

Šedá zóna

A většinou jsou kontroly bez nálezu, protože hygienici jdou raději na "kontrolu" ke slušnému kavárníkovi na náměstí, než aby šli tam, kde se pravidla porušují od rána do večera. Přitom seznamy podniků, které odmítají pravidla dodržovat, visí volně na webu, takže hygiena dobře ví, kam jít. To by ale museli chtít vymáhat pravidla, které sami prosazují.

Tomáš Prouza

je prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

Na selhávání českého státu jsme si během covidu už tak nějak zvykli. Ale nikdy si nechci zvyknout na to, že mají poctiví lidé doplácet na tyto podivné existence. Dodržování opatření samozřejmě znamená menší obraty, méně hostů, větší náklady. Ale nesmí to znamenat, že na tom vydělají ti, kteří se budou pohybovat mimo zákon.

Pojďme prosím všichni společně říct – ignorování pravidel znamená zbytečně další nemocné, další lidi v nemocnicích, další mrtvé. To už není politika, ale vědomá snaha vydělat na tom, že bude hůř.

