Důvěra obyvatelstva, že český kabinet zvládá situaci kolem pandemie, spadla na dno. Zatímco během loňské první vlny mu věřilo 83 procent lidí, nyní pouhých 25. Podle průzkumu společnosti STEM jdeo největší pokles v rámci sledovaných zemí. Je tato informace jinak formulovaným sdělením, že vláda ANO a ČSSD to má spočítané a opozice už si pomalu může rozdělovat ministerská křesla?

Foto: Deník

To by bylo zbrklé hodnocení.Andreji Babišovi překvapivě pomohli ministři, jež chtěl ze svého týmu vystrnadit. Šéf zdravotnictví Jan Blatný nemá důvod lísat se premiérovi do přízně. Je to uznávaný lékař, který se po covidové misi vrátí do FN Brno a ke svým názorům signatáře spolku Milion chvilek pro demokracii.