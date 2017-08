Zubní pohotovost v Mostě bude v pátek a o víkendu mimo provoz

Most - Při akutních potížích budou muset pacienti zamířit do sousedních okresů.

Když vás o víkendu rozbolí zub, budete muset vydržet do pondělí nebo jet do jiného okresu. Zubní pohotovost v mostecké nemocnici bude od pátku 18. srpna do neděle 20. srpna mimo provoz.

Nejbližší zubní pohotovost je v bílinské Hornické nemocnici (2. patro hlavní budovy, otevřeno v pátek 16 – 20 hodin a v sobotu 8 – 20 hodin). Využít lze i zubní pohotovost v Ústí nad Labem (zdravotnické středisko na Severní terase, ulice Mírová 8, tel. 477 117 898, otevřeno pátek 16 – 20 hodin, sobota a neděle 8 – 19.30 hodin).

Pomoc můžete hledat i v Lounech, v objektu tamní polikliniky v ulici Pod Nemocnicí. Zubní pohotovost je tam k dispozici ale pouze v sobotu a v neděli, vždy mezi 9. a 12. hodinou. Pracoviště můžete kontaktovat na čísle 415 242 134.