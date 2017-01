Ztracená žena ležela promrzlá v lese na Litvínovsku. Záchrancům pomohl její pes

Litvínov - Policie pátrala po ženě středního věku, která se ztratila při venčení psa. V lese oba přečkali noc. Hlídka našla nejprve psa a s jeho pomocí i ženu. O případu dnes informovala mluvčí policie Ludmila Světláková.

Pátrání na Mostecku.Foto: DENÍK/ilustrační foto

Litvínovská policie přijala v neděli o půlnoci oznámení o pohřešování ženy z obce na Litvínovsku. Žena šla večer kolem 20. hodiny venčit psa a nevrátila se domů.

"Rodina po ženě nejprve sama pátrala, a když neuspěla, obrátila se na policii. Policisté obvodního oddělení Litvínov začali ženu okamžitě hledat," uvedla mluvčí.

Hlídky v noci pátrali v obci a jejím okolí, ptali se kamarádek ženy, obvolali zdravotnická zařízení a obešli trasu, po které žena se psem většinou chodila.

Pátrací akce pokračovala i v pondělí. Jedna z hlídek prohledávala dopoledne les v okolí obce, když u potoka uviděla psa, který měl obojek s vodítkem a třásl se zimou.

"Policisté přeskočili potok a psa k sobě přivolali. Následně ho pobízeli, aby jim ukázal, kde má svého pána. Asi po padesáti metrech cesty v lesním porostu policisté našli u stromu ležící ženu, která špatně komunikovala a byla viditelně promrzlá a promáčená a potřebovala okamžitou lékařskou pomoc," dodala mluvčí.

Policisté pomohli ženě vstát, přebrodili s ní potok a dostali se na místo, kde byla již další hlídka s vozidlem. Tam policisté ženu zabalili do termoreflexní folie a pak odjeli do obce, kde čekali na vozidlo rychlé záchranné služby, které ženu odvezlo do nemocnice.