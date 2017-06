Lidé najdou novou práci. Víc se utrácí

Mostecko - Mezi městy Most, Chomutov, Žatec a Louny se bude do nových průmyslových staveb investovat přes miliardu korun.

Průmyslová zóna Joseph u MostuFoto: Deník/Martin Vokurka

V průmyslové zóně Joseph na jih od Mostu má vzniknout další továrna. Obří investici chystají nedaleko těžaři, kteří rozšiřují uhelnou šachtu.

Společnost Blanco International, výrobce granitových dřezů a dalšího kuchyňského vybavení, chce v zóně Joseph koupit od Mostu pozemek větší než dvě fotbalová hřiště. Zastupitelstvo by mělo v červnu schválit záměr prodeje. V automatizované výrobě by firma v první etapě zaměstnala 50 lidí. „Je to zajímavý investor a jsme rádi, že se zajímá o Joseph," řekl Deníku náměstek mosteckého primátora Marek Hrvol. Město firmě nabízí i plochu na její budoucí rozvoj. Podle Hrvola se jedná o nerušící provoz, takže radnice neočekává žádné potíže.

Většina továren v Josephu je součástí automobilového průmyslu. Výjimkou je zatím jen výrobce vonných svíček Yankee Candle.

Expandující Blanco patří ve svém oboru ke světovým lídrům. Firma, založená v roce 1925 v Německu, má přes 1 420 zaměstnanců a obrat 361 milionů eur, většinu z mezinárodních trhů.

Investice do zóny

Město Most chce do dalšího rozvoje zóny investovat přes 22 milionů korun, aby rozšířilo komunikace a inženýrské sítě. „Letos zóně věnujeme více pozornosti, ale přínos pro město je násobně vyšší," sdělil primátor Jan Paparega.

Miliardovou investici do přeložek sítí a potrubí zahájí Vršanská uhelná, která chystá těžbu v oblasti Slatinic u Mostu. Již letos přijde na řadu horkovod, který zásobuje teplem část Mostu. Firma vypsala první veřejnou zakázku a po prázdninách zveřejní další tendry. „Investice je příležitostí i pro menší firmy z regionu," uvedl šéf projektu Ondřej Peroutka. Stavbaři přemístí přes dvacet objektů včetně podzemního ropovodu.