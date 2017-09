Zmrazit houby? Ano, ale nakrátko, radí hygienici

Okres Most – Spravit chuť v závěru sezony, kterou leckde právem mohou považovat za slabší, si nyní mohou milovníci houbaření. Pokud budou mít štěstí a v lese je nepředběhnou konkurenti, úroda by mohla stát za to. A rázem je tu problém se zpracováním.

dnes 10:00 SDÍLEJ:

Celý houbový úlovek se nedá sníst najednou – a jeden by si rád udělal zásoby na dobu, kdy se zima zeptá… Houby je přitom třeba zpracovat hned; rychle podléhají hnilobě a plesnivění. A ani uložení do chladničky dlouhodobou pomoc nepřinese. Se sušením už to ovšem nebude žádná velká sláva – alespoň v případě lidí, kteří jsou přes léto zvyklí používat řešeta a nesázejí na používání sušičky nebo na opatrné využití trouby. Pokud se někdo rozhodne pro sušení na sítech, bez dosoušení v troubě se nejspíš neobejde. Hygienici radí nastavit teplotu kolem 50 stupňů Celsia, přičemž před vyjmutím hub doporučují asi na pět minut zvýšit teplotu na 80 stupňů kvůli zničení případných hmyzích zárodků. Nezapomínají ani na tak trochu babičkovskou radu připomenutím, že předehřát v troubě se vyplatí i sklenice, do kterých jsou sušené houby ukládány. Tak se zamezí tomu, že v některé zůstane vlhkost po předchozím vymytí. Sklenice s kvalitně sušenými houbami - takovými, které se v prstech lámou - pak lze v tmavém a suchém prostředí skladovat i několik let. ČTĚTE TAKÉ: FOTO: Z lesa přinesli pět košů plných hub V případě zavařování hygienici radí nejenom dbát na dobře těsnící víčka skleniček. Důležité je houby krátce povařit ještě před zavařováním a poté skleničky ponořit do vroucí vody alespoň na půl hodiny. I když se mezi houbaři traduje poučka, že v době, kdy začíná mrznout, už není radno houby sbírat, problém není ani houby zamrazovat. Uvedla to odbornice na hygienu výživy Hana Kunstovná s tím, že do mrazáku lze uschovat houby syrové i tepelně upravené, což se vyplácí zejména u větších hub. Mražené houby ovšem nejsou určeny k dlouhodobému skladování. Ideální je spotřebovat je ještě do konce letošního roku – aby nevymrzly a neztratily na kulinářské hodnotě. „Syrové houby je třeba uchovat v dokonale utěsněném obalu, jinak unikající vůně hub ovlivní v mikroklimatu mrazničky i ostatní potraviny,“ varovala Kunstovná, že houby v mrazáku také dokážou natropit neplechu. ČTĚTE TAKÉ: Houby vyšly houbaře draho, na 11 tisíc korun

Autor: Milan Holakovský