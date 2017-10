Zeman nepoleví. V kraji navštíví hned sedm měst

Ústecký kraj – „Ahoj, Oldo.“ Typický pozdrav směrem k hejtmanovi Oldřichu Bubeníčkovi zazní v úterý 3. října před Krajským úřadem Ústeckého kraje. Na třídenní návštěvu přijíždí prezident Miloš Zeman. Během jeho dosavadního prezidentování jde v pořadí o pátý výlet na sever Čech.

Miloš Zeman. Ilustrační foto.Foto: Deník

Podle mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka se Miloš Zeman nejvíce těší na setkání s občany. Příležitostí, kde ho budou moct potkat, bude hned několik. V úterý si s hlavou státu můžete popovídat například na náměstí v Bílině, ve středu v Dubí nebo v Žatci a ve čtvrtek ve Šluknově.

HLAVNÍ JSOU DEBATY

„Pro pana prezidenta je důležité, aby přímo slyšel názory veřejnosti a mohl s občany debatovat, odpovídat otevřeně na jejich otázky. To je skutečný smysl prezidentské funkce. Být s lidmi a lidem skládat účty ze své činnosti,“ říká Ovčáček. Účty s několika nulami na konci ale bude skládat hlavně krajský úřad. Jak vypočítal server Lidovky.cz, jeden třídenní výlet Miloše Zemana do kraje v ČR vychází průměrně na 372 720 korun. A náklady jdou za samotnými kraji.

NÁVŠTĚVY ZA MILIONY

Prezident přitom absolvoval už 52 výprav do krajů, 116 návštěv firem a 227 besed s občany. Celková částka za 52 návštěv pak dosahuje sumy přes 19,3 milionu korun, což je téměř polovina povolených nákladů na první kolo prezidentské kampaně. Na kolik vyjde prezidentova spanilá jízda Ústeckým krajem, prozatím není zřejmé. „Momentálně nejsou náklady vyčíslené, předpokládáme ale, že se budou pohybovat v podobné výši jako návštěvy předchozí,“ říká Markéta Flochová z kanceláře hejtmana. Minulý rok vyšla Zemanova cesta na více než 287 tisíc korun.

Prezidentské turné nemá jen fanoušky. Například poslanec Michal Kučera (TOP 09) odmítl s prezidentem poobědvat.

„Pozvání na oběd v Bílině jsem odmítl. Dávám tím jasně najevo, jak prezidentování Miloše Zemana vnímám. Nevadí mi ani tak tolik, že se za jeho cesty po krajích platí. Jako daleko větší problém vnímám, že rozděluje naši společnost a vyvolává v ní negativní nálady,“ říká Kučera, který též mluví o politické kampani. „Snad si příští rok zvolíme takového prezidenta, který pár měsíců před volbami už po krajích jezdit nebude,“ zmiňuje Kučera.

Podle Ovčáčka to tak v žádném případě není. „Miloš Zeman ve volební kampani před historicky první přímou volbou prezidenta v roce 2013 veřejně slíbil, že bude kraje navštěvovat. A tento slib již od roku 2013 plní. Prezident nemá být uzavřený na Hradě nebo v Lánech,“ zmiňuje Ovčáček.

Prezidentský kandidát Jiří Hynek (Realisté) Zemanovy výlety respektuje. „Ti, co zastávají nějakou funkci, to měli vždycky jednodušší. A to je i případ Miloše Zemana a blížících se prezidentských voleb. Pro začínajícího kandidáta je samozřejmě kampaň mnohem těžší, musím si to od začátku vybojovat,“ podotkl Hynek. Obliba Zemanových výprav za občany není nic překvapivého. V letech 1996 a 1998 během volební kampaně brázdil republiku ve slavném autobusu Zemák. O dva roky později autobus nahradila limuzína s řidičem, jelikož se Zeman stal premiérem.

PROGRAM PREZIDENTA V ÚSTECKÉM KRAJI

1. DEN: úterý 3. října

10.30 příjezd prezidentského páru do Ústí n. L. k budově Krajského úřadu – přivítání hejtmanem

11.00 setkání s krajskými zastupiteli

15.10 setkání s občany městaBíliny (Mírové náměstí)

16.50 Most, setkání se seniory z Ústeckého kraje u příležitosti oslav Dne seniorů (Městské divadlo v Mostě)

2. DEN: středa 4. října

11.00 příjezd do města Dubí (Dům porcelánu s modrou krví)

11.45 setkání s občany města Dubí (před Domem porcelánu s modrou krví)

13.50 setkání se studenty SOŠ energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Chomutov

16.25 příjezd do města Žatec

17.00 setkání s občany Žatce (náměstí Svobody, Žatec)

3. DEN: čtvrtek 5. října

12.35 setkání s občany města Šluknov (Zámecký park)

15.30 tisková konference na závěr návštěvy prezidenta republiky v kraji (Rest. Dymník, Rumburk)