Zdravotníci poradí nemocným lidem se špatnými ledvinami

Most - Na tento čtvrtek připadá Světový den ledvin. Chystají se osvětové akce.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Pavel Sonnek

Světový den ledvin letos připadá na čtvrtek 9. března. Osvětové akce budou probíhat i v Mostě, a to v dialyzačních střediscích, kde pacienty s chronickým selháním ledvin léčí, tedy v pavilonu C Nemocnice Most a v budově na ulici Moskevská 14.

Odborníci například poradí, že chronickému onemocnění ledvin lze předejít snížením tělesné hmotnosti. Tím se často zlepší krevní tlak, lépe se kontroluje cukrovka a sníží i zatížení ledvin. Zhubnutím lze navíc upravit také zvýšený cholesterol, ulevit kloubům, snížit riziko zhoubných nádorů či nemocí jater a žlučníku.