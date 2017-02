Zastupitelé Mostu nejednáním zkomplikovali chod města

Most - Na programu byla vyhláška o regulaci hluku, rekonstrukce mostu a další důležité body. Vedení města se jimi ale vůbec nezabývalo.

Magistrát v Mostě.Foto: DENÍK

Jednání zastupitelstva v Mostě dnes, ve čtvrtek 23. února, skončilo krátce po zahájení. Zastupitelé neschválili program a rozešli se. Projednávat přitom měli vyhlášku o regulaci hluku u autodromu, rozdělení spádových oblastí základních škol nebo věci kolem rekonstrukce mostu v ulici J.E. Purkyně. Primátor Jan Paparega (za Severočechy) novinářům řekl, že svolá mimořádné zastupitelstvo.

Proti zveřejněnému programu žádný zastupitel nevystoupil ani nikdo nenavrhl jeho doplnění. Z jednání se omluvili tři zastupitelé z koalice.

"Jsou tam materiály, které jsou zásadní a důležité," zdůraznil primátor.

Psali jsme: Most se připravuje na rekonstrukci mostu u nemocnice

Obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných činností vznikla na základě stížností občanů, kteří žijí poblíž autodromu. Někteří z nich dnes odpoledne na magistrát dorazili. "Hlavní sezona na autodromu za chvilku začne a my bohužel účinnost vyhlášky odkládáme," stěžoval si Paparega. "Je to nehoráznost. Přece jsou tady kvůli nám a ne my kvůli nim," poznamenala starší paní, které ze čtvrti Souš přijela.

Školské spádové obvody

Mezi materiály bylo také schválení školských spádových obvodů. "To je taky problém, protože zanedlouho začnou zápisy do prvních tříd," podotkl primátor. Odklad podle něj nesnesou ani věci kolem rekonstrukce mostu v ulici J. E. Purkyně. Mimořádné zastupitelstvo se tak v druhém největším městě Ústeckého kraje bude konat zřejmě v březnu.

Připomeňte si: Most se rozhodl, že bude chránit uši a nervy obyvatel protihlukovou vyhláškou

Počátkem září 2015 se rozpadla koalice na mosteckém magistrátu, ve které nejsilnější hnutí Severočeši Most doplňovalo ANO a komunisté. Novou koalici uzavřeli zástupci Severočechů Most, ČSSD a ODS. Podporuje ji i jednička kandidátky ANO Vendulka Balášová, která vystoupila ze zastupitelského klubu hnutí. Koalice má v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu 24 hlasů.

