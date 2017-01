Zasněžený mostecký autodrom projelo psí spřežení a pár běžkařů

Most - Zasněžený mostecký autodrom si v úterý projelo několik běžkařů i čtyři psi ve spřežení. Na závodiště se v mrazivých dnech mohou vydat také řidiči a řidičky, kteří si chtějí vyzkoušet své umění za volantem v zimních podmínkách.

Psí spřežení na zaváté závodní dráze, která slouží obvykle pro auta.Foto: Autodrom Most

"Chtěli jsme dráhu upravovat, ale zjistili jsme, že by to bylo hodně nákladné. Nakonec stejně bylo možné jen bruslit," řekl ČTK mluvčí autodromu Jan Foukal, který si dnes jako první autodrom na běžkách projel. "Zážitek to byl nevšední, v poslední zatáčce mi tleskalo stádo srnek," podotkl.

Protože autodráha není úplně bílá, běželo se vedle ní. Velký okruh dlouhý 4,2 kilometru někteří zvládli za půl hodiny, jiní se cestou kochali a do cíle se vrátili až za hodinu. "Bylo příjemné se jet protáhnout přímo ve městě," řekl Mostečan Martin Růžička. "Sice jízda je to jiná než třeba na upravené trase na Dlouhé Louce na Klínech, kam obvykle jezdíme, ale stojí to za vidění," uvedl.

Na neobvyklou trasu se vydala také Soňa Svobodová z Cínovce na Teplicku se svým psím spřežením. Pro okruh i pro psí smečku to byla premiéra. Musherka přivezla křížence severských plemen, které si osvojila z útulků. Jakubka, Lucinda, Ferdinand a Alfons vyrazili na písknutí.

"Je to pro ně ideální počasí. Potřebují hodně pohybu," řekla Svobodová, která se stará o dvanáct psů. "Nemám ambici jezdit na závody, takže mi pejskové z útulku stačí, dokážou neskutečný věci, když se o ně člověk dobře stará," zmínila. Její psí smečka dokáže za den uběhnout 40 kilometrů.

Autodrom dnešní akcí své brány veřejnosti nezavírá. "Sice závodní auta jsou takzvaně u ledu, připravují se na novou sezonu, ale okruh je otevřen sériovým vozům. Široká veřejnost má možnost užít si zábavu, otestovat své schopnosti v zimě, což v běžném provozu nelze," řekla manažerka autodromu Veronika Raková.