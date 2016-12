Zaměstnancům Severočeských dolů se zvýší platy o 1000 korun

Ústecký kraj - Zaměstnancům Severočeských dolů, které těží hnědé uhlí v okresech Most, Chomutov a Teplice, se od 1. ledna 2017 zvýší mzdy o 1000 korun měsíčně. Navýšení mezd v pátek vyjednali odboráři s vedením společnosti, zatímco před budovou vedení dolů v Chomutově demonstrovalo asi 300 zaměstnanců. Demonstranti požadovali právě tisícikorunu měsíčně navíc, pokud by na to vedení nepřistoupilo, byli připraveni stávkovat.

Demonstrovat přišlo přes pět set šachťáků.Foto: Deník: Mirka Šebestová

"Výsledek vyjednávání je takový, že zaměstnavatel přistoupil na náš návrh. To znamená, že plošně pro všechny zaměstnance Severočeských dolů odsouhlasil navýšení tarifních mezd o 1000 korun s platností od 1.1. 2017," řekl odborář David Frňka. Oproti současnému stavu jim mzdy narostou o čtyři procenta. Demonstrace se tak po necelých třech hodinách v poklidu rozešla. Vedení společnosti v pátek po první fázi vyjednávání nejprve zaměstnancům nabídlo navýšení měsíční mzdy o 900 korun plus zvýšení příspěvku na penzijní připojištění o 350 korun. S tím ale zaměstnanci nesouhlasili a dále pokračovali v demonstraci. Před budovu Severočeských dolů přišli s transparenty s hesly jako "Vy se topíte v penězích, my se topíme v bahně" nebo "Sami máte dosti, nám házíte kosti". Původně Severočeské doly zaměstnancům přislíbily zvýšení mzdy o 500 korun měsíčně a od března 300 korun vedoucím pracovníkům na přerozdělení. "Zaměstnavatel tak chtěl upravit rozdíly mezi tarifními mzdami jednotlivých profesí. Některých zaměstnanců by se tak navýšení netýkalo, s čímž jsme nemohli souhlasit," vysvětlil Frňka. Zaměstnanci hrozili vedení vyhlášením stávkové pohotovosti a pokud by na jejich požadavky ani nadále nepřistoupil, byli připraveni zahájit stávku. Průměrně berou zaměstnanci Severočeských dolů měsíčně 28.000 korun, průměrná mzda v celém podniku 31.000 korun. Severočeské doly propustily ke konci roku 2014 zhruba 230 lidí, vysvětlovaly to tehdy reorganizací. Odboráři s propouštěním sice nesouhlasili, žádný větší protest se nicméně tehdy nekonal.

Severočeským dolům loni vlivem mírné zimy klesly meziročně tržby a prodej hnědého uhlí. Největší česká těžební hnědouhelná společnosti prodala 21 milionů tun uhlí. Tržby z prodeje uhlí podniku meziročně klesly o 480 milionů korun na 9,049 miliardy korun. Celkem ve skupině ke konci loňského roku pracovalo 4901 lidí. Průměrná mzda v Ústeckém kraji ve 3. čtvrtletí vzrostla meziročně o 1286 korun, tedy o 5,4 procenta, na 24.917 korun. Procentuální růst mezd v kraji byl sice nejvyšší z celé republiky, ale přesto lidé v regionu zaostávají s výdělkem za celostátním průměrem o 2303 korun.





