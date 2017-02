Oblíbený Winter Challenge pokračuje v sobotu, AMK Most nabízí jízdy zdarma

Most - Součástí akce bude i zábavný jednokolový závod Louda Cup. Vozy při něm povezou na kapotě košík s míčkem.

Mostecký autodrom. Ilustrační fotoFoto: Deník/Zdeněk Koza

V sobotu 25. února pokračují na velkém okruhu mosteckého autodromu oblíbené zimní jízdy pro veřejnost The Most Winter Challenge. Členové Automotoklubu Most by si neměli zapomenout doma členskou kartu, po jejím předložení totiž získají dva bloky jízd po pětadvaceti minutách zdarma. „Bonus máme i pro ty, kteří se na místě do automotoklubu zaregistrují. Po vyplnění a odevzdání přihlášky má nováček nárok na bezplatnou jízdu po dráze po dobu 25 minut," upřesnila obchodní a marketingová ředitelka společnosti Autodrom Most Jana Svobodová.

Louda Cup

Součástí zimních jízd, jimž je dráha vyhrazena vždy od 10.00 do 16.00 hodin, bude i jednokolový, odlehčeně pojatý závod Louda Cup. Jezdci do závodu tradičně startují v 13.00 hodin formou Le Mans, tedy k autu musejí doběhnout, nasednout, připoutat se a vyrazit. Organizátoři atraktivitu závodu pak ještě umocňují tím, že na přední kapotu vozu soutěžících umisťují košík, do nějž vkládají tenisový míček. Jeho ztráta znamená diskvalifikaci.

„První tři nejrychlejší, kteří dorazí do cíle s míčkem v košíku, se mohou těšit na hodnotné ceny. Věnují je sponzoři a skutečně stojí za to," láká budoucí aktéry zajímavých soubojů na dráze eventová manažerka autodromu Veronika Raková.

Předpověď slibuje spíš oblevu

Letošní na sníh a mrazivé teploty bohatá zima dosud lákala motoristické nadšence na zasněženou dráhu. Na konci ledna se dokonce podařilo ustanovit rekord dvouleté historie The Most Winter Challenge, a to 124 jízd po okruhu v jeden den. V posledních dnech však teploty stoupají, ovál tak po delší době odhalil svůj asfaltový povrch.

„Předpověď počasí hovoří spíše o oblevě, takže nového přívalu sněhu se nejspíš nedočkáme. Ale nevadí. Věřím, že i bez divokého driftování na sněhu si natěšení řidiči jízdy užijí," uvedla Raková. Zimní volné jízdy se uskuteční za každého počasí.

(fou)