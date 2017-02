Hračky se vrátily domů, v litvínovském zámku začala unikátní výstava

Litvínov /FOTOGALERIE/ - Návštěvníci mohou obdivovat jedinečné výrobky místní firmy Heller & Schiller.

V litvínovském zámku Valdštejnů začala unikátní výstava mechanických hraček značky Heller & Schiller (HUSCH) firmy, která právě v Litvínově, dříve Oberleutensdorfu, světově proslulé vláčky, kolejiště, letadla, auta, ale i různé doplňky, před II. světovou válkou vyráběla.

Výstavu, které má hned několik našich, ale možná i evropských či světových prvenství, do města pod úpatím Krušných hor na celý rok přivezli sběratelé Michal Widenský a Miroslav Smaha, kteří jsou sami majiteli Muzea technických hraček.

Návrat po sedmdesáti letech

„Výrobky firmy HUSCH se poprvé po více než sedmdesáti letech vrátily do místa, kde se kompletovaly a odkud vyrážely do světa," prozradil jedno z prvenství Miroslav Smaha s tím, že dalším je skutečnost, že se na výstavu právě do domovského Litvínova soustředilo snad vše, co má značku HUSCH ve sbírce jejich muzea. „Myslím, že jsme přivezli úplně všechno. Dokonce jsme těsně před výstavou při balení a třídění exponátů zjistili jednu perličku, a to, že v depozitářích jsme měli ještě tanky, děla a protiletadlová děla, která jsou také výroky zdejší firmy Heller & Schiller," doplnil Smaha.

Hračky Heller & Schiller - první hornolitvínovské továrny na plechové a kovové zboží, německy Heller & Schiller - erste Oberleutensdorfer Blech und metallwaren fabrik, znali nejen v tehdejším Československu, ale také v evropských zemích a ve Spojených státech nebo v Austrálii. Firma HUSCH svým velkým rozsahem výroby, nápaditostí, designem, barevným provedením, kvalitou, ale hlavně příznivou cenou, patřila k nejvýznamnějším výrobcům plechových hraček v historii někdejšího Československa. Byla významný konkurentem proslulým německým firmám.

Kvalitní, avšak levné

„Hračky německých výrobců byly kvalitní, ale hodně drahé. Hračky z Litvínova byly také velice kvalitní, ale oproti německým nevýslovně levné," řekl dále Smaha.

Kromě hraček, které byly vlastně jen přidruženou výrobou, firma vyráběla také různé kovové kuchyňské nádobí.

Poprvé i pro sběratele

Světovým prvenství pak byla skutečnost, že oba sběratelé sestavili v litvínovském zámku kolejiště a rozjeli po něm vláčky ze svých sbírek. „Sbírám a pracuji s technickými hračkami už patnáct let a ještě jsme nikdy takhle kompletně jedinou značku nevystavovali a ani nerozjeli po kolejích," prozradil Michal Widenský.

Na čtvrteční vernisáži byli také přítomni potomci jednoho z majitelů firmy. „Je to moc krásné, ale pro mne zároveň smutné," řekla Deníku Zuzana Nemčáková, vnučka spolumajitele Ernsta Schillera. Továrna na hračky Heller & Schiller totiž skončila kvůli nástupu Hitlera k moci v sousedním Německu a vypuknutí II. světové války, protože oba majitelé značky HUSCH měli židovský původ. Ernst Schiller s manželkou zahynul v koncentračním táboře. O osudu Viktora Hellera a jeho manželky zatím není nic dalšího známo.

Na vernisáži, při níž doslova praskal zámecký sál ve švech, seznámil Miroslav Smaha přítomné nejen s historií firmy Heller & Schiller, ale i celkově s výrobou plechových a mechanických hraček v Litvínově. Při následné komentované prohlídce výstavy pak mohli všichni, malí i velcí obdivovat výrobky staré bezmála téměř jedno století obdivované a dnes sběratelsky velice cenné na celém světě.