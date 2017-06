Výročí se školou oslavili její první žáci i Vláďa Hron

Meziboří /FOTO/ - Mezibořská škola oslavila kulaté narozeniny. Letos uplynulo už padesát let od jejího založení. Na slavnostní odpoledne přišlo několik stovek lidí. Byli mezi nimi jak současní studenti, tak i čerství či dávní absolventi.

"Mezibořská škola mi dala výborné základy, díky kterým jsem se v cizině mohla několik měsíců učit jen jazyk. V ostatním učivu jsem byla napřed. Mám na školu jen dobré vzpomínky," svěřila Deníku Barbora Kroulíková, která na výročí školy dorazila až z daleké Kanady. Paní Kroulíková patřila mezi první žáky, kteří na školu nastoupili v roce 1967, kdy se otevřela . Nastoupila tehdy ve škole do šesté třídy. Krátce na to s rodinou emigrovali. Na oslavu dorazila s kamarádkou a bývalou spolužačkou Jiřinou Ottovou. Obě dámy doufaly, že potkají další své vrstevníky, kteří s nimi usedali do stejných lavic.

Oslava školního výročí probíhala v pátek v Meziboří celý den. Žáci se neučili, škola pro ně připravila dětský den. Žáci druhého stupně se na atletickém hřišti zúčastnili turnajů ve volejbale a ve fotbale. Na návštěvu přijeli přátelé z německé Saydy, kteří sestavili svoje týmy a také si zasportovali. První stupeň se zúčastnil aktivit ve škole. Součástí programu bylo ještě vystoupení Honzy Webera, sedminásobného mistra světa ve freestylu žonglování s míčem a hakisakem.

Hlavní část oslav vypukla v odpoledních hodinách. V kulturním zařízení se nejprve konala školní akademie, kde zhruba hodinu a půl vystupovali žáci školy. Vystoupily i holky Podlenovky, bývalé žákyně pana Podleny, který dlouhá léta působil na mezibořské škole jako učitel hudební výchovy. Dnes už dospělé ženy si nacvičily dvě jeho nejoblíbenější písně.

Ocenili dívku, která pomohla nemocným

Součástí akademie bylo předávání Mezibořských zvonků. "Je to cena, kterou předáváme už dlouhá léta vždy na konci školního roku těm žákům, kteří dokázali něco výjimečného," přiblížil ředitel školy Jan Peška. Letos si zvonek odnesla třeba i Lucie Vaňková, která si ostříhala své dlouhé vlasy, aby je mohla darovat na výrobu paruk pro onkologicky nemocné pacienty. Dále byli oceněni úspěšní sportovci a reprezentanti školy.

Zvonky dostávají i nejoblíbenější učitelé - žáci hlasují a vybírají nejoblíbenějšího učitele z prvního stupně, druhého stupně a nejoblíbenějšího správního zaměstnance. "Za správní zaměstnance vyhrál školník Michal Stehlík, za první stupeň paní učitelka Veronika Drábková a za druhý stupeň paní učitelka Dáša Kunkelová," shrnul výsledky ředitel Peška.

Zahradní slavnost odstartoval Vláďa Hron

Po akademii se všichni návštěvníci přesunuli do školy, kde už byl připravený další program. Otevřené byly všechny prostory školy, tak aby se i bývalí absolventi mohli podívat, jak se to změnilo ve škole, kam kdysi chodili. Zahájení si vzali na starost žáci školy, kteří zazpívali trojicí písní na schodech školy. Vystoupení se zúčastnil i Vladimír Hron, který byl hostem následující zahradní slavnosti. Na té dále vystoupila děvčata ze Základní umělecké školy Litvínov.

Ředitel školy poté vyhlásil nejúspěšnější sportovce a sportovkyně školy. "Letos to bylo o to zajímavější, že se naše škola poprvé v historii umístila na prvním místě v celoroční sportovní soutěži okresu Most, kde spolu soutěží kolem pětadvaceti škol. Je to pro nás velký úspěch," uvedl Peška.

Na závěr dne se konal raut pro bývalé i současné zaměstnance, kterých škola oslovila přes dvě stovky. K poslechu jim hrála Cimbálovka.

"S oslavou jsem nadmíru spokojený. Trochu jsme se báli počasí, protože je to na něm hodně závislé a celý týden nás strašili. Nakonec počasí vyšlo a ten tým, který slavnosti připravoval, fungoval na výbornou. Vše dopadlo tak, jak jsme chtěli," pochvaloval si Peška.