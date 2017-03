Šéf mosteckého autodromu má novou funkci v hospodářské komoře, řídí cestovní ruch

Most - Jiří Volovecký chce, aby firmy a podnikatelé lépe spolupracovali. Pomohlo by to přilákat víc turistů.

Šéf Autodromu Most Jiří Volovecký Foto: Autodrom Most

Generální ředitel společnosti Autodrom Most Jiří Volovecký byl zvolen jednatelem odborné sekce cestovního ruchu při Okresní hospodářské komoře Most. Volovecký chce, aby firmy a podnikatelé v cestovním ruchu efektivněji spolupracovali a přivedli tím do regionu více turistů. „My jim máme na Mostecku mnoho co nabídnout. Jednak řadu nádherných míst a přírodních scenérií, také ale zajímavé, přitažlivé a vyhledávané zážitkové aktivity,“ uvedl Volovecký.



Prvním konkrétním počinem sekce by měla být spolupráce na elektronickém magazínu zábavy v Krušných horách, který vydává destinační agentura a který je zaměřen právě na oblast Krušných hor. Členové sekce se podle Voloveckého zaměří na tvorbu obsahové náplně magazínu.

„Pokud se chceme spojit a dosáhnout toho, aby naše snaha o rozvoj cestovního ruchu na Mostecku měla úspěch a větší váhu, je nutné aktivity koordinovat. To není možné bez pravidelné komunikace členů sekce, při níž si navzájem sdělí nápady, náměty, návrhy a budou o nich diskutovat,“ uvedl Volovecký.



Autodrom, který je největším zařízením svého druhu v České republice, nyní čelí iniciativě mostecké vlády omezit hlučné činnosti v části města, kde se jezdí závody a testují vozidla. Návrh vyhlášky, která má zajistit větší klid, by mělo zastupitelstvo schvalovat 7. března.

Vybrané závody na autodromu v roce 2017:

12. – 14. 5. - The Most Historic Grand Prix

02. – 03. 6. - The Most Rally #2

01. – 03. 9. - Czech Truck Prix

06. – 08. 10. - The Most Grand Finale