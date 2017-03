Vlaky mezi Mostem a Moldavou částečně nahradí autobusy

Most – Na cestující čeká v Oseku přestup na náhradní dopravu.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Iva Janoušková

Od soboty 1. dubna do odvolání platí na poškozené trati Most - Moldava výlukový jízdní řád. Mezi Mostem a Dubím bude jezdit vlak, mezi Osekem a Moldavou náhradní autobusová doprava.



Cestující, který pojede do Mikulova, Nového Města nebo Moldavy, musí přestoupit ve stanici Osek město do autobusu, který bude stát na křižovatce pod stanicí. „Není to ideální řešení, hlavně pro cykloturisty, ale alespoň zůstane zachována železniční doprava ve spodní části tratě,“ sdělil Martin Müller, předseda Klubu přátel krušnohorské železnice Most – Dubí - Moldava.



Zachován zůstane víkendový cyklus dopravy (4 páry vlaků/autobusů), od poloviny června bude provoz každodenní.



Horní část trati je nesjízdná od března. Mezi Mikulovem a Novým Městem se posunuly koleje podemlené vodou. Moldavská železniční trať je technickou památkou.

