Vila známého továrníka v Litvínově - Šumné je na prodej

Litvínov /FOTO/ – O objekt zatím nikdo neprojevil zájem. Podle místních je cena vysoká.

Kdysi to bylo honosné sídlo úspěšného pana továrníka. Dnes je to už jen rozlehlý, do určité míry zpustlý objekt, který je na prodej.

Řeč je o bývalé Rieckenově vile v Litvínově – Šumné, která se nachází v těsném sousedství někdejší známé přádelny a tkalcovny Marbach & Riecken, dnes bývalé Rico. „Zatím nikdo nereagoval,“ řekl Deníku realitní makléř Stanislav Hradecký ze společnosti Molík, která vilu k prodeji nabízí za rovných 12 milionů korun. Dům je k mání i s rozlehlou zahradou a hospodářskými budovami. „Telefonoval mi pouze jeden pán s tím, že tam někdo rozbil okno,“ dodal Hradecký s tím, že nemovitost se nachází v soukromém vlastnictví. Bohužel majitele se nepodařilo kontaktovat.

Dům má bezesporu své kouzlo. V jeho interiéru se nalézá množství zajímavých architektonických prvků, například dřevěné schodiště, zachovalý krb, který původně obstarával centrálně vytápění, nebo klenbové stropy. Ovšem je neobydlený, proto je v nepříliš lichotivé kondici. Nový majitel by do oprav musel značně investovat. Proto se asi kupující zatím nehrnou.

Podle místních je škoda, že kdysi nádherný objekt zbytečně zpustnul. „Je ale vidět, že byl postaven kvalitě,“ podotkl Jan Setvák ze spolku Přátel historie Litvínovska. Podle něj je ovšem znát, že se s ním po desetiletí nic nedělalo. Další členové spolku říkají, že cena je zbytečně vysoká.

Dva památné stromy

Vilu v těsné blízkosti své továrny, tak jak bylo kdysi zvykem, nechal postavit Heinrich Riecken na konci 18. století. Při ní se nacházelo arboretum, které už v současnosti není příliš znatelné. Nacházejí se tam dva památné stromy - jírovec maďal a lípa srdčitá, oba asi přes 150 let staré.

Autorem vily byl Adolf Schwarzer, významný mostecký architekt. Podle jeho návrhů vznikla na Mostecku celá řada skvělých staveb. Například replika hradu Hněvín. Rodina Rieckenů podporovala místní kulturní žití, například stála za založením slavného Mozartova orchestru. Továrna, která nesla jméno majitelů do roku 1945, je významnou technickou památkou.