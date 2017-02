Víkendové akce na Mostecku: Farmářská slavnost a benefice v divadle

Most /FOTOGALERIE/– Jeden dva góly dal, druhý na dva přihrál, třetí se vytáhl v bráně. Mladíci Kristian Reichel a Jan Dufek dotáhli prvoligový Most ke třem důležitým bodům v domácím zápase s Třebíčí, který Mostečané ovládli 3:1. Kristian Reichel se gólově prosadil už ve druhé a šesté minutě, dva kanadské body si zapsal do statistik i jeho týmový kolega Dufek. Třetí trefu Mostu přidal Jiří Doležal do prázdné třebíčské klece. V brance domácích se dařilo mladému brankáři Spěšnému, který přišel o čisté konto čtyři minuty před koncem. Pro Spěšného to byl třetí zápas v řadě, ve kterém vychytal druhou výhru – první byla se Slavií.