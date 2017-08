Video v MHD pomůže odhalit zlodějíčky a nepoctivce

Most, Litvínov /ANKETA/ – Dopravní podnik smí archivovat záběry z vozů. Po třech dnech je systém automaticky přemaže.

Samolepka na tramvaji v Mostě upozorňuje na kamerový systém.Foto: Deník/Martin Vokurka

Záběry z desítek kamer uvnitř nových vozidel MHD začal archivovat Dopravní podnik Mostu a Litvínova. Videa mají zvýšit bezpečnost. Poslouží policii jako důkaz zločinů či přestupků.

Záběry mohly pomoci třeba u dvou čerstvých srpnových případů. Jeden cestující mostecké polici oznámil, že nemá peněženku. Zmizela mu v tramvaji. Někdo mu ji ukradl, nebo mu vypadla a nálezce ji nevrátil. Peněženku postrádá i druhý muž. Před vhazováním mincí do jízdenkového automatu si ji položil nahoru a zapomněl ji tam.

Policie oba případy vyšetřuje, ale naděje na vyřešení je malá.

To se teď může změnit. U dalších zlodějen už mohou kriminalisté využít videa z MHD. Úřad pro ochranu osobních údajů povolil Dopravnímu podniku měst Mostu a Litvínova ukládat pořízené záběry z kamerového systému, který je v některých novějších vozidlech. Svolení bylo k archivaci nutné, protože ukládání lidských tváří se považuje za zpracování osobních dat.

Podnik o to požádal kvůli ochraně majetku a zdraví cestujících a svých zaměstnanců. Je to i prevence proti vandalismu a bezpečnostním rizikům při hromadné přepravě lidí, protože kamery sledují i prostor před vozidly. „Jejich záznamy pomohou i v případě dopravní nehody s účastí našeho vozidla či jiné pojistné události,“ řekl ředitel podniku Daniel Dunovský.

Záznam policii nebo soudu

V nově pořízených autobusech SOR je pět kamer, v tramvaji EVO 1 osm. Záznamy podnik uchovává tři dny, pak je systém automaticky přemaže novými daty. Na videa má výhradní právo policie vyšetřující trestný čin nebo přestupek. Lze je také vydat soudům.

Policie novinku vítá. „Pomůže nám to například při vyšetřování výtržnictví i krádeží,“ řekla policejní mluvčí Ludmila Světláková.

Ne každý je z kamerových záznamů nadšený. Někteří lidé je považují za narušení soukromí. "V obchodech lze sledování lidí pochopit, ale do tramvají to nepatří," postěžoval si 66letý Petr, který 43 let pracoval jako strojvedoucí. Mladší generace v monitoringu problém nevidí. "Nám kamery nevadí," svěřily se dvě studentky před nástupem do tramvaje v Mostě. Jedna dívka má z MHD špatnou zkušenost, obtěžoval ji opilec.

Monitoring bude i v dalších vozech, které podnik pro MHD koupí. Počítá se s ním i v nových tramvajích, kterou budou po roce 2020 jezdit po modernizované trati Most-Litvínov.

V pražské MHD zavedly kamery v roce 2010. Tehdy to byla novinka. Dnes se stává ve větších městem ve veřejné dopravě standardem. Dopravní podnik města Ústí nad Labem spustil systém se záznamem letos v dubnu. „Pro všechny cestující se jedná o zásadní krok k zajištění jejich bezpečnosti při přepravě městskou hromadnou dopravou. Moderní kamerové systémy jsou v dopravních prostředcích používány po celém světě,“ uvedl Libor Turek z ústeckého podniku. Cestující o monitoringu informují nálepky.

Jak to bylo dosud? V nových typech autobusů (SOR) a tramvají (EVO) v mostecké MHD jsou kamery už delší dobu, ale nabízely jen živý přenos. Řidičům na monitoru ukazovaly aktuální situaci ve vozidle, aby měli přehled, co se v něm děje. Kdyby například cestující napadl revizora a utekl, záznam jeho obličeje by nebyl k dispozici.

Agresivita některých cestujících je vysoká, hlavně při přistižení bez jízdenky. V Mostě evidují i napadení revizorky, která po útoku cestujícího přišla dvakrát o zuby, utrpěla zlomeninu ruky i nohy, pohmožděniny trupu a hlavy a byla hospitalizovaná v nemocnici.