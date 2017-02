VIDEO: Plný sál v Mostě tleskal sportovcům, dětem i dospělým

Most - Aplaus, radost, objetí. Pozitivní emoce v mosteckém divadle doprovázely vyhlášení výsledků ankety Nejúspěšnější sportovec Mostecka za rok 2016.

Vyhlášení sportovce roku v mosteckém divadle.Foto: DENÍK/Martin Vokurka

Kompletní pořadí v kategoriích:

Jednotlivci – dospělí:

1. Jakub Langhammer (triatlon)

2. Viktor Hübl (hokej)

3. František Lukeš (hokej)

4. Ondřej Bíro (malá kopaná)

5. David Macko (malá kopaná)

6. Markéta Jeřábková (házená)

7. Kristian Reichel (hokej)

8. Petra Růčková (házená)

9. Michal Macháček (malá kopaná)

10. Matěj Koudelka (malá kopaná)

Dospělí – kolektivy:

1. HC Verva Litvínov (hokej)

2. Gamblers Most (malá kopaná)

3. DHK Baník Most (házená)

Jednotlivci – mládež:

1. Kamila Javorková (plavání)

2. František Kordík (krasobruslení)

3. Mia Holčáková, Pavlína Černá a Aneta Lejčková (tancování)

4. Kateřina Burdová (twirling)

5. Michal Chludil (box)

6. Vladimír Veverka (šachy)

7. David Smrček (karate)

8. Tereza Lišková (fotbal)

9. Markéta Kohoutová (badminton)

10. Dominik Štěpánek (box)

Mládež – kolektivy:

1. Krasobruslení Most

2. DHK Baník Most (házená)

3. Plavání Litvínov

4. BK Baník Most (box)

5. Taneční studio Kamily Hlaváčikové

Sportovec senior:

1. Ivo Řezáč (atletika)

Trenér/ka:

1. Michaela Smolková a Jana Nová (krasobruslení):

Hvězda deníku: Viktor Hübl (hokej)

LETOŠNÍ ANKETA

V letošní anketě Nejúspěšnější sportovec Mostecka za rok 2016 hlasovalo celkem 1 564 lidí. Do redakce posílali vyplněné kupony nebo k hlasování využili internet. Sčítání hlasů a stanovení žebříčku NEJ sportovců nám v redakci trvalo zhruba den.