Most už chystá oslavu Velikonoc, centrum ožije zpěvem i trhem

Most - Na pestrý program se můžeme těšit od 10. dubna. Nebudou chybět stánky ani různá vystoupení.

Velikonoční jarmark v Mostě. Archivní fotoFoto: Deník/Martin Vokurka

Mostecká radnice zveřejnila program Velikonočního jarmarku. Na 1. náměstí potrvá od pondělí 10. do čtvrtka 14. dubna. Město zajistilo stánkový prodej, koncerty, taneční i divadelní vystoupení, flašinetáře, zvířátka a kolotoč.

Zábavné akce budou probíhat od 15 do 18 hodin. Návštěvníci se mohou těšit například na pásmo staročeských písní, na mosteckou skupinu The F. A. C. T. a její taneční vystoupení, na pěvecké sbory Korálek a SMoG a na zábavné pásmo SVČ, Taneční studio Kamily Hlaváčikové a na obě ZUŠ.